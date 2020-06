Gomorra – La serie, tutte le stagioni in chiaro su TV 8: ecco quando

Gomorra – La Serie torna in chiaro con tutti gli episodi su TV8. Una bella notizia per tutti gli appassionati della serie cult ispirata al libro best seller di Roberto Saviano. Ecco la data di messa in onda dei primi due episodi e qualche curiosità su una delle serie italiane di maggior successo al mondo.

Gomorra – La Serie, stagione 1 in chiaro su TV 8

Siete pronti a rivivere le avventure di Genny” Savastano e Ciro “l’Immortale” Di Marzio? Per tutti i fan di “Gomorra – La Serie” c’è una data da segnare in agenda: da domenica 21 giugno 2020 alle ore 21.30 sul TV 8, canale 8 del digitale terrestre, andranno in onda i primi due episodi della serie cult.

Si tratta solo dell’inizio visto che il canale televisivo tramesterà tutte le stagioni della serie ispirata al romanzo omonimo di Roberto Saviano e interpretata da Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Loro sono i protagonisti principali: Gennaro “Genny” Savastano e Ciro “l’Immortale” Di Marzio. Seppur ispirata al romanzo di Roberto Saviano, la serie non è del tutto fittizia visto che gli episodi raccontano le faide della famiglia Savastano.

Roberto Saviano, infatti, nel suo libro ha portato alla luce la storia della famiglia Savastano, tra i clan camorristi più spietati di Napoli immischiati nella faida di Scampia. Una storia che ha fatto tanto discutere attirandosi anche le critiche di personaggi del calibro di Diego Armando Maradona che ha puntato il dito contro Saviano e la serie accusandoli di mostrare solo il peggio di Napoli.

Gomorra – La Serie: cast e curiosità

Non solo critiche per la serie, ma anche consensi ed apprezzamenti arrivati dall’altra parte del mondo. La serie, infatti, ha superato i confini nazionali diventando un successo internazionale: venduta in 130 paesi con il New York Times che l’ha inserita nella classifica delle 10 migliori serie del 2016, mentre il Guardian l’ha paragonata a “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese.

La serie è ambientata a Scampia e Secondigliano, nel napoletano, ma anche a Sofia in Bulgaria, Roma e in alcune parti della Spagna. Nel cast ritroviamo in ordine sparo: Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Fabio De Caro, Christian Giroso, Giovanni Buselli.

Un successo assolutamente “made in Italy” da rivedere in chiaro da domenica 21 giugno 2020 alle ore 21.30 sul TV8!

continua a leggere sul sito di riferimento