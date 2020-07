Google è accusata di aver utilizzato in modo illecito i dati degli utenti

Il regolare concorrente australiano ha accusato Google di non aver ottenuto l’autorizzazione adeguata dai consumatori per utilizzare i dati personali per la pubblicità mirata.

Annunciata lunedì, la Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori (ACCC) ha avviato procedimenti giudiziari contro Google, ritenendo che la società abbia ingannato i consumatori per ottenere il consenso ed “ampliare la portata delle informazioni personali che potrebbe raccogliere e combinarle con le attività Internet dei consumatori.

