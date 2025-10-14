martedì, 14 Ottobre , 25

google,-il-data-center-piu-grande-fuori-dagli-usa-sara-in-india
Google, il data center più grande fuori dagli Usa sarà in India

Google, il data center più grande fuori dagli Usa sarà in India

Video NewsGoogle, il data center più grande fuori dagli Usa sarà in India
Redazione-web
Di Redazione-web

Annunciato un investimento per l’AI da 15 miliardi di dollari

Nuova Delhi, 14 ott. (askanews) – Un investimento da 15 miliardi di dollari per costruire data center in India. Ad annunciare questo importante piano di sviluppo è stato il Ceo di Google Cloud, Thomas Kurian, in un evento a Nuova Delhi spiegando che verranno usati per costruire un gigantesco centro di intelligenza artificiale a Vishakhapatnam, nell’India meridionale. Il progetto sarà implementato nei prossimi cinque anni.”Siamo molto lieti di annunciare la creazione di un nuovo centro di intelligenza artificiale da un gigawatt, il più grande al di fuori degli Stati Uniti”, ha dichiarato Kurian spiegando che sarà un hub di connettività globale. Il progetto conferma l’interesse dei giganti della tecnologia per quello che negli ultimi anni è diventato il Paese più popoloso del mondo.

