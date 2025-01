Google Maps riscrive la geografia nel nome di Trump: il Golfo del Messico sarà “d’America”

ROMA – La geografia a forma di Trump. E visto che le big-tech fanno ormai a gara per ingraziarsi il nuovo presidente degli Stati Uniti, ecco che Google ha confermato che rinominerà il Golfo del Messico in Golfo d’America su Google Maps (almeno, per ora nella sua versione Usa) come da ordine esecutivo.

In Messico invece il Golfo del Messico si chiamerà ancora così, mentre (giusto per non far arrabbiare nessuno) gli utenti al di fuori di States e Messico vedranno entrambi i nomi.

Anche la cima dell’Alaska, Denali, la montagna più alta del Nord America, verrà modificata in Monte McKinley negli Stati Uniti, in linea con l’ordine esecutivo di Trump del 20 gennaio.

“Abbiamo una prassi consolidata di applicare i cambiamenti di nome quando sono stati aggiornati dal governo ufficiale”, ha affermato Google in un post su X. “Quando i nomi ufficiali variano tra i paesi, gli utenti di Maps vedono il loro nome locale ufficiale. Tutti nel resto del mondo vedono entrambi i nomi”.

Google ha affermato che aggiornerà il suo servizio Maps una volta aggiornati i nomi nel sistema informativo dei nomi geografici del governo degli Stati Uniti.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it