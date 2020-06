Google Maps si aggiorna con informazioni sul COVID-19 e relativi avvisi di transito

Google ha implementato diverse nuove funzionalità di transito su Google Maps per iOS e Android che mirano ad aiutare gli utenti a viaggiare in sicurezza mentre le misure di blocco si attenuano gradualmente in alcuni paesi a seguito della pandemia di Coronavirus.

L’ultima versione di Google Maps avvisa gli utenti se il viaggio sarà influenzato dalle restrizioni dovute al COVID-19, inclusi informazioni come indossare la mascherina sui trasporti pubblici e se un percorso scelto ha checkpoint.

