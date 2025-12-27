Google permetterà il cambio di indirizzo Gmail senza perdere dati

(Adnkronos) – Presto sarà possibile cambiare il proprio indirizzo mail senza perdere i propri dati. E’ questo il ‘regalo’ di Natale sul quale starebbe lavorando Google per gli utenti di Gmail. Secondo un aggiornamento della pagina di assistenza di Google – per ora solo in lingua Hindi e il che suggerisce che il lancio della nuova funzione potrebbe iniziare in India e nei Paesi che utilizzano la lingua Hindi- sarà possibile sostituire il proprio indirizzo Gmail con uno nuovo, mantenendo tutti i dati e i servizi. “Una volta effettuato il cambio, i vecchi indirizzi email resteranno attivi e gli utenti continueranno a ricevere messaggi inviati sia al vecchio sia al nuovo indirizzo”, scrive il Los Angeles Times.

Servizi concorrenti come Microsoft Outlook, osserva il quotidiano Usa, permettono da tempo di cambiare facilmente l’indirizzo principale aggiungendo un ‘alias’. Google consente la modifica solo agli account che terminano in @gmail.com, e anche il nuovo indirizzo deve terminare in @gmail.com. Sebbene gli utenti possano riutilizzare il vecchio indirizzo email del proprio Account Google in qualsiasi momento, una volta effettuato il cambio non sarà possibile registrare un altro indirizzo email per lo stesso account per i successivi 12 mesi.

Per ora, ricorda Cnbc, “gli utenti che desiderano un nuovo indirizzo Gmail devono creare un nuovo account e trasferire manualmente i propri dati attraverso un processo complicato e rischioso, che può compromettere le integrazioni con applicazioni di terze parti”.