Google Podcast: arriva in App Store l’applicazione multi-piattaforma per ascoltare i podcast anche da iPhone

Google Podcast

Gratis

In questo periodo Google sta lavorando molto ai Podcast. In un primo momento ha reso disponibile una nuova versione web ottimizzata per iPhone ma adesso è stata lanciata anche la nuova applicazione ufficiale in App Store.

Google Podcast funziona proprio come su Android, con una pagina iniziale (Home) dove potremo visualizzare tutti i podcast ai quali siamo iscritti, poi ci sono i Suggerimenti, dove trovare qualcosa di nuovo ed interessante, ed infine le sezioni di Cronologia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Google Podcast: arriva in App Store l’applicazione multi-piattaforma per ascoltare i podcast anche da iPhone proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento