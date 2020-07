Google presenta la nuova app “Google One” per iOS

Google ha annunciato oggi il lancio di una nuova app, chiamata Google One, per iOS, progettata per consentire agli utenti di archiviare foto, video, contatti ed eventi del calendario a scopo di backup.

È possibile eseguire il backup dei contenuti su Google One utilizzando i 15 GB di spazio di archiviazione gratuito forniti con un account della società. La società offre ora funzionalità di Google One selezionate – backup del telefono e un nuovo strumento di gestione della memoria – gratuito per gli utenti di Google.

