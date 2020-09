Google Stadia arriva su iOS grazie al browser Stadium

Un membro del subreddit di Google Stadia ha creato un browser Web iOS che utilizza soluzioni alternative intelligenti per consentire agli utenti di giocare ai giochi Stadia su un iPhone e iPad.

Le attuali restrizioni dell’App Store non consentono piattaforme di streaming basate su cloud, come Google Stadia o Xbox Game Pass. Sebbene Apple abbia allentato le regole per queste tipologie di app modificando le linee guida dell’App Store,

