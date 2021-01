Goria: “ll Napoli è sempre discusso. Gattuso sembrava entrato nel cuore dei partenopei ma ora…”

Amedeo Goria è intervenuto alla trasmissione ‘Si gonfia la rete‘, in onda su Radio Marte, per fare il punto della situazione in casa Napoli. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista.

Goria: “Il Napoli può farcela a recuperare”

Ecco le parole rilasciate da Amedeo Goria ai microfoni di Radio Marte:

“Il Napoli è sempre discusso. Gattuso sembrava entrato nel cuore dei partenopei ma ora non lo è del tutto. Ho rimproverato un po’ a Rino il modulo tattico che usava il Napoli all’inizio, era troppo scoperto. Ora sta aggiustando la squadra, il Napoli è lì. Mancano 22 giornate agli azzurri per recuperare, il campionato è ancora lungo per conquistare la zona Champions. Oggi ci sarà un Empoli abbastanza rivoluzionato. Ha vinto a Benevento 2-4, sa stare in campo ed è preparato. C’è stato spesso uno scambio di allenatori e giocatori tra i club. Sarà una bella partita, magari nel secondo tempo giocherà anche Mertens. Milan-Torino? Ieri c’è stata partita, i granata hanno buttato la qualificazione ai rigori. Se il Napoli andasse avanti affronterebbe poi la vincente di Roma-Spezia. Qualora ce la facessero, si giocherebbe all’Olimpico. Visti gli scherzi che sa fare lo Spezia forse meglio affrontare la Roma!”.

