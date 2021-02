Gosens al 45′: “Stiamo mettendo pressione al Napoli ma abbiamo sprecato troppo”

Una primo tempo che ha visto prevalere l’Atalanta sul Napoli per mole di gioco prodotta ma questo non è bastato agli orobici per passare in vantaggio. Alla fine del primo tempo ai microfoni Rai ha parlato il difensore Gosens.

Gosens rammaricato: “Abbiamo messo pressione al Napoli ma sbagliamo troppo”

Queste le sue parole: “Stiamo giocando bene e stiamo riuscendo a mettere in difficoltà il Napoli. Abbiamo avuto tre-quattro occasioni da rete ma non le abbiamo concretizzate.

Ti sei arrabbiato con Muriel in una circostanza?

“Si, poteva passarmi la palla nell’ultima azione perchè ero meglio posizionato ma sono cose che capitano.

