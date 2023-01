“Gossip” è il nuovo singolo dei Maneskin con Tom Morello

Chitarrista Rage Against The Machine: mi hanno sconvolto

Milano, 13 gen. (askanews) – “Gossip” è il nuovo singolo dei Maneskin, realizzato con la collaborazione di Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine.

Il brano farà parte del prossimo album “RUSH!”, in arrivo il 20 gennaio 2023.

Per la band italiana l’ennesima collaborazione importante e con un grande artista della scena internazionale dopo Iggy Pop: “L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band”, ha commentato il cantante Damiano David. “Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin”, ha detto il batterista Ethan Torchio.

La bassista Victoria De Angelis ha spiegato che “la canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto, ma su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più”.

“Tom è uno dei miei più grandi idoli, ascoltandolo ho sempre imparato molto. Suonare con lui è stato un sogno che diventa realtà. È stato un dono enorme e una grande conquista in un anno incredibile”, ha aggiunto il chitarrista Thomas Raggi.

Tom Morello ha raccontato così la sua reazione alla proposta di collaborazione: “Quando mi hanno parlato di una band italiana che fa rock ho pensato ‘Ma davvero? Ma dai’. E invece vederli suonare dal vivo mi ha sconvolto. La loro carica rock, la loro potenza, la loro sensualità, sono indiscutibili, meritano di essere uno dei più grandi punti di riferimento del rock n roll per le nuove generazioni. Ho suonato in studio con loro a Hollywood, sono grandiosi, suonano benissimo, scrivono canzoni bellissime, sanno creare una connessione forte e autentica col loro pubblico, chiunque abbia modo di vederli suonare dal vivo lo può dire: il pubblico va in delirio. Mi ricordano alcune tra le più grandi band degli anni ’90.”

Il nuovo album “RUSH!” prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo e contiene i singoli già pubblicati “Supermodel”, “Mammamia” e la più recente “The Loneliest”.

