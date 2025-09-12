venerdì, 12 Settembre , 25

Governatore Utah: sui proiettili del killer Kirk slogan anti-fascisti

Redazione-web
Di Redazione-web

Anche la frase “Prendi il fascista”

Orem (Utah), 12 set. (askanews) – Slogan antifascisti incisi sui proiettili del presunto killer dell’attivista di destra Charlie Kirk. Lo ha confermato il governatore dello Utah, Spencer Cox, nel corso di una conferenza stampa a Orem, sottolineando che una delle incisioni recitava “Catch fascist”, a dire “Prendi il fascista”. “Beh, lascio a voi l’interpretazione di cosa significhino quelle incisioni (sui proiettili del presunto assassino). Credo che la più chiara, quella che dice ‘Prendi il fascista’… e tra l’altro, è come prendere una palla, ‘Prendi questo’, penso parli da sola”.

