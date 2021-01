“Se non c’è un piano per la legislatura il Governo è sempre più in difficoltà”. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva ed ex ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, dopo il voto di fiducia a Palazzo Madama sull’esecutivo.

sfe/sat/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Governo, Bellanova “Da luglio poniamo questioni sul programma” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento