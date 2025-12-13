sabato, 13 Dicembre , 25
Governo, Buffon: Meloni rappresenta nel modo migliore nostra Nazione

Roma, 13 dic. (askanews) – Giorgia Meloni “rappresenta nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato”. Lo ha detto Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, a Corriere tv, arrivando alla festa di Atreju per prendere parte al dibattito con il ministro dello Sport Andrea Abodi dal titolo “Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani”.

“Adesso il nostro obiettivo è andare al mondiale. La mia fortuna è stata non tanto viverlo da protagonista, quanto viverlo da tifoso”, ha aggiunto Buffon nel suo intervento ad Atreju, la kermesse di Fdi in corso a Roma, “Andarci porterebbe magia nel Paese e l’Italia diventerebbe un grandissimo oratorio dove tutti siamo uniti”.

