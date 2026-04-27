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Governo cinese blocca Meta: stop a acquisizione piattaforma AI Manus
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Governo cinese blocca Meta: stop a acquisizione piattaforma AI Manus

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Bloccata operazione già in corso da 2 miliardi di dollari

Milano, 27 apr. (askanews) – Il governo cinese ha bloccato l’acquisizione della piattaforma di intelligenza artificiale Manus da parte del colosso americano Meta, un affare da 2 miliardi di dollari.Pechino parla di possibile violazione delle norme sugli investimenti esteri – circostanza che l’azienda di Zuckerberg nega – e chiede l’annullamento dell’operazione, avviata però da alcuni mesi, tanto che Meta ha già integrato Manus per alcuni dei suoi strumenti. Secondo fonti riportate dal Financial Times uno stop a questo punto è in realtà molto complesso.La decisione del governo, che riguarda tra l’altro una azienda fondata in Cina, ma ora con sede a Singapore, è il segnale di quanto l’AI sia uno dei campi di battaglia fondamentali delle potenze mondiali che inasprisce le tensioni commerciali soprattutto fra Paesi come Cina e Usa.

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