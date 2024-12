Governo, Ciriani (Fdi):anche nel 2025 coalizione sarà compatta,

La stabilita’ è un valore

Roma, 21 dic. (askanews) – “Per il 2025 mi aspetto quanto è già accaduto nel 2024 e 2023. Vale a dire, che la coalizione continui ad essere compatta e coesa e che governi il Paese fino alla scadenza della legislatura. Questo è un dovere sia perché la stabilità è un valore, sia perché l’elettorato ci ha votati per fare insieme le riforme che abbiamo presentato nel programma elettorale per cambiare il Paese. Assumersi la responsabilità politica di mettere in crisi questa alleanza significherebbe pagare un prezzo politico altissimo, che nessuno credo voglia pagare”.

Lo ha detto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani in un’intervista rilasciata in occasione della prima uscita di Montecitorio News24 Magazine, il nuovo mensile dedicato ad approfondimenti sull’attività del governo che si rivolge al mondo delle imprese e, in particolare, ai Ceo.

Relativamente alle frizioni all’interno della maggioranza il Ministro Ciriani ha riconisociuto che “ci sono tensioni legate all’approvazione della Manovra, che è il momento più delicato dell’anno per la politica: ciascun partito ha le proprie priorità ma, fisiologicamente, non tutte possono essere accolte dal momento che le risorse non sono infinite. Ciò premesso, siamo una coalizione forte, abbiamo vinto le elezioni nazionali e in molte Regioni. L’elettorato ci vuole uniti, abbiamo una leadership internazionale accreditata come quella del presidente Meloni. Nessuno metterà in discussione questa alleanza e continueremo a governare fino al 2027”.

Quello della stabilità, per il Ministro per i rapporti con il Parlamento “è un valore politico in sé, al di là del colore dei governi o di ciò che fanno. Quando si ha una prospettiva di Governo di almeno 4-5 anni, significa poter programmare investimenti, non avere un interlocutore che cambia continuamente”