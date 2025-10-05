domenica, 5 Ottobre , 25

Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo nel...

Festival nazionale dell’Economia civile, si è conclusa a Firenze la settima edizione

(Adnkronos) - Si è conclusa a Palazzo Vecchio,...

Aborto: Ass. Coscioni,”Solo 2 Regioni applicano le linee del ministero per quello farmacologico”

(Adnkronos) - ''Partita lo scorso maggio, la campagna...

Cronista Adnkronos minacciata durante corteo pro Pal a Roma: la solidarietà della politica

(Adnkronos) - Massima solidarietà del mondo politico alla...
governo,-conte:-aumento-dazi-e-sbarchi-smascherano-propaganda-meloni
Governo, Conte: aumento dazi e sbarchi smascherano propaganda Meloni

Governo, Conte: aumento dazi e sbarchi smascherano propaganda Meloni

AttualitàGoverno, Conte: aumento dazi e sbarchi smascherano propaganda Meloni
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 5 ott. (askanews) – “Prometteva falsamente un “blocco navale subito” invece gli sbarchi di migranti aumentano rispetto all’anno scorso, anche nel mese di settembre. E il blocco navale illegale lo ha fatto Israele contro gli italiani della Flotilla a Gaza, senza una mezza condanna di Meloni a Israele. Garantiva che avrebbe fatto da ponte con Trump per tutelare gli interessi dell’Italia, invece sui dazi abbiamo preso una batosta con un 15% a carico di imprese e lavoratori e ora anche il rischio di dazi al 107% sulla pasta italiana. Meloni farebbe meglio a fare meno propaganda per sé e a lavorare di più a difesa degli italiani e dei loro interessi”. Lo afferma via social il presidente M5s Giuseppe Conte.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.