ROMA – Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha convocato per domani mattina alle ore 8:30 il Consiglio Nazionale. Una nota M5s spiega: “È qui che Conte illustrerà la sua posizione in merito alle misure anticipate nel corso dell’incontro di questa mattina del Governo con le parti sociali. Vista la delicatezza del momento, la posizione del M5S non verrà anticipata prima di domani, per rispetto dei componenti dell’organo statutario chiamati a coadiuvare il presidente Conte nella definizione della linea politica. Pertanto qualsiasi dichiarazione o posizione espressa da singoli membri del m5s è da intendersi come espressione di una opinione personale”.

L’articolo Governo, Conte convoca il Consiglio Nazionale M5s per domattina proviene da Ragionieri e previdenza.

