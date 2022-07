Governo, Conte: “M5s coerente, non parteciperÃ  al voto di fiducia sul dl Aiuti”

ROMA – Il Movimento 5 stelle giovedì 14 luglio in Senato non parteciperà al voto di fiducia sul decreto aiuti. Lo ha annunciato il capo politico Giuseppe Conte nel corso della riunione con i gruppi parlamentari. “Non possiamo che agire con coerenza”, ha detto. “Siamo disponibili a dialogare e dare un nostro contributo costruttivo a questo governo e al premier Draghi- ha sottolineato- ma non siamo disponibili a dare una cambiale in bianco”. L’apertura espressa ieri dal premier Draghi al documento in 9 punti presentato dal M5s con le proprie richieste evidentemente non è bastata. La decisione è arrivata dopo una lunga giornata che ha visto riunito il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle.

TELEFONATA SALVINI-BERLUSCONI: PRENDEREMO DECISIONI COMUNI

Dopo l’annuncio di Conte Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti telefonicamente per commentare la situazione politica e ribadire “piena sintonia”. I due leader, riferiscono fonti della Lega, si risentiranno a breve per prendere decisioni comuni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Governo, Conte: “M5s coerente, non parteciperà al voto di fiducia sul dl Aiuti” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento