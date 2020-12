Governo, dopo la verifica M5S e Pd dicono no al rimpasto

In attesa del “piatto forte” con il faccia a faccia fra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a Palazzo Chigi è andata in scena la prima giornata della verifica di governo. Le “consultazioni” hanno avuto al centro dei colloqui il tema dei temi: il rimpasto. Le prime delegazioni ricevute dal presidente del Consiglio, M5S e Pd, hanno rispedito al mittente l’ipotesi, allontanando di fatto lo spettro della crisi. “Abbiamo ovviamente affrontato anche il tema che riteniamo surreale che da settimane sta imperversando, che è il tema del rimpasto, ribadendo che dal nostro punto di vista non c’è alcuna disponibilità ad alcun rimpasto e ci sembra surreale che in questa situazione di pandemia e di seconda ondata in cui non si riducono nè i morti nè i contagi,

