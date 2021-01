Governo: i dubbi del premier, ma cresce il pressing di Pd e M5s per un Conte ter

AGI – Le lancette dell’orologio scorrono veloci, martedì si riunirà la conferenza dei capigruppo per decidere quando si terrà il voto sulla relazione dello stato della giustizia a palazzo Madama. In realtà non ci sarebbero impegni istituzionali del ministro per i quali far slittare il voto a giovedì ma in ogni caso la data non cambia lo stallo nella partita sui ‘costruttori’. Numeri aggiuntivi non ce ne sono al momento, anzi c’è il rischio che l’asticella sia ancora più bassa rispetto all’ultima fiducia. Da qui l’allarme lanciato dal Pd e oggi dal Movimento 5 stelle.

“Soluzione in 48 ore o si va verso il voto”,

