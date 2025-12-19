venerdì, 19 Dicembre , 25

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter

(Adnkronos) - Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale...

Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: “Affetto da schizofrenia”

(Adnkronos) - Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 19 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: in arrivo nuovo emendamento sulle pensioni

(Adnkronos) - In arrivo un nuovo emendamento sulle...
governo-meloni-e-campo-largo-al-completo-agli-auguri-di-mattarella,-sedia-vuota-giorgetti
Governo Meloni e campo largo al completo agli auguri di Mattarella, sedia vuota Giorgetti

Governo Meloni e campo largo al completo agli auguri di Mattarella, sedia vuota Giorgetti

AttualitàGoverno Meloni e campo largo al completo agli auguri di Mattarella, sedia vuota Giorgetti
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 19 dic. (askanews) – Ci sono tutti, o quasi nel salone di Corazzieri del Quirinale per gli auguri di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle alte cariche dello Stato e a chi ha ruoli di rilievo nelle istituzioni e nella società.

La premier Giorgia Meloni, di azzurro cangiante vestita, è seduta in fondo alla sala accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa, allo stesso Mattarella e al presidente della Camera Lorenzo Fontana.

In prima fila ci sono i membri del governo. La sedia assegnata dal cerimoniale al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alle prese con le polemiche sulla manovra, è rimasta vuota sino all’avvio della cerimonia. Poi, ad accomodarvisi è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A un posto di distanza da Matteo Salvini. A destra, tra gli altri, i ministri della Difesa Crosetto e degli Esteri Tajani. Tra loro il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano.

C’è la politica. Con i leader e gli esponenti di maggioranza ma anche tutti i leader dell’opposizione (Schlein, Conte, Renzi, Bonelli e Fratoianni, Calenda, Magi). C’è la vecchia guardia con Gianfranco Fini e Fausto Bertinotti che nell’attesa parlano cordialmente.

Qualche fila dietro l’ex presidente del consiglio ed ex presidente di Bankitalia e della Bce Mario Draghi e il senatore Mario Monti. E poi tra i governatori, il neo eletto in Campania Roberto Fico e anche Roberto Occhiuto che con Tajani si scambia un veloce saluto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.