Governo nomina Alesse alle Dogane,Ruffini e dal Verme confermati

Roma, 10 gen. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato un giro di nomine per le Agenzie fiscali, l’Agenzia nazionale per i giovani e di generali di corpo d’armata. Su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, è arrivato l’avvio delle procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al consigliere Roberto Alesse e per il rinnovo degli incarichi di Direttore dell’Agenzia delle Entrate all’avvocato Ernesto Maria Ruffini e di Direttore dell’Agenzia del Demanio alla dottoressa Alessandra dal Verme.

Su proposta del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, è stata deliberata la nomina di Federica Celestini Campanari quale Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani e su proposta del ministro della difesa Guido Crosetto, la promozione al grado di generale di corpo d’armata dei generali di divisione dell’Esercito Giovanni Maria Iannucci, Franco Federici e Mauro D’Ubaldi.

