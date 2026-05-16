sabato, 16 Maggio , 26

Ai, Graziano (Pd): “Va regolamentata in Ue e nel mondo, rischio è che rubi il lavoro”

(Adnkronos) - "Bisogna regolamentare l'intelligenza artificiale. Ma bisogna...

Ai, Bononcini (Meta): “Serve quadro normativo che accompagni innovazione”

(Adnkronos) - “L’Italia e l’Europa hanno un reale...

Roma-Lazio, Sarri sarà in panchina per il derby

(Adnkronos) - Alla fine, al derby, Maurizio Sarri...

Farmaci, Salutequità: “Sistema deve garantire disponibilità continua di plasma”

(Adnkronos) - "Dal punto di vista dei pazienti,...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGoverno, P. De Luca (Pd): "Tradite tutte le promesse, noi pronti per...
governo,-p.-de-luca-(pd):-“tradite-tutte-le-promesse,-noi-pronti-per-cambiare-rotta”
Governo, P. De Luca (Pd): “Tradite tutte le promesse, noi pronti per cambiare rotta”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Governo, P. De Luca (Pd): “Tradite tutte le promesse, noi pronti per cambiare rotta”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – “Il governo ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale e ha fallito sui temi economici e sociali, oltre ad avere messo in discussione la tradizionale postura e autorevolezza del nostro Paese a livello europeo e internazionale. Senza il Pnrr saremmo in recessione, veniamo da tre anni di crisi industriale, i salari reali sono diminuiti di 8-9 punti, sono aumentate le bollette e il carrello della spesa. Il governo non ha messo in campo nessuna misura per aiutare imprese e famiglie. Bisogna cambiare rotta completamente, aiutare le famiglie a risollevare il potere d’acquisto dei lavoratori e servono politiche industriali per le aziende. Noi ci candidiamo a costruire un programma alternativo di governo a questa destra che dal nostro punto di vista sta danneggiando fortemente il Paese”. Così, con Adnkronos, Piero De Luca, deputato del Pd, a margine dei Capri Talks promossi da Spin Factor.  

Previous article
Italiani morti alle Maldive, iniziate immersioni per recupero dei corpi
Next article
La Russa: “Fiducia da mondo economico, spero peggio stia passando”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ai, Graziano (Pd): “Va regolamentata in Ue e nel mondo, rischio è che rubi il lavoro”

(Adnkronos) - "Bisogna regolamentare l'intelligenza artificiale. Ma bisogna farlo innanzitutto a lvello europeo e poi anche mondiale. Bisogna che si passi da logiche che...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ai, Bononcini (Meta): “Serve quadro normativo che accompagni innovazione”

(Adnkronos) - “L’Italia e l’Europa hanno un reale potenziale di leadership nel campo dei dispositivi wearable basati sull’intelligenza artificiale, grazie anche a eccellenze industriali...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma-Lazio, Sarri sarà in panchina per il derby

(Adnkronos) - Alla fine, al derby, Maurizio Sarri risponderà presente. Il tecnico della Lazio sarà regolarmente in panchina nella stracittadina di domani, domenica 17...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Farmaci, Salutequità: “Sistema deve garantire disponibilità continua di plasma”

(Adnkronos) - "Dal punto di vista dei pazienti, l'impatto di una carenza di plasma e dei suoi derivati è importantissimo. Ci sono persone che...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.