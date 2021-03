Governo, Panarari: “Tregua occasione per cambiare partiti, Pd vive se riformista”

ROMA – “I partiti colgano l’occasione del governo Draghi per riorganizzarsi e cambiare” dice Massimiliano Panarari, docente di Comunicazione politica all’Università Mercatorum ed editorialista de La Stampa, nella videointervista con la Dire.

“Oggi abbiamo di fronte un governo che il presidente Mario Draghi ha definito senza aggettivi. Un governo del Paese, di responsabilità nazionale e di unità- ricorda- motivato dalla presenza di una situazione di emergenza sanitaria e di altre condizioni emergenziali di tipo economico, sociale ed educativo. Quindi in qualche modo è un governo di decantazione della politica in cui un nucleo forte di tipo tecnico è appoggiato dalla stragrande maggioranza delle forze in parlamento.

