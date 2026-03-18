governo,-possibile-consiglio-dei-ministri-stasera-alle-19

Roma, 18 mar. (askanews) – Possibile riunione del Consiglio dei ministri oggi alle 19. Al momento non c’è ancora una comunicazione in tal senso, ma gli uffici dei dicasteri sarebbero stati pre allertati.In mattinata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il ministro dell’Economia e dell’Ambiente, Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin, che si occupano dei dossier relativi ai carburanti e degli strumenti per contrastare l’innalzamento dei prezzi seguito alla guerra in Iran e Medio Oriente.