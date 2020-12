Governo ‘salva’ per decreto 10 milioni di stelle di Natale

AGI – “Il via libera dell’ultimo dpcm alla vendita di piante e fiori durante tutta la settimana salva 10 milioni di stelle di Natale e molte altre piante e fiori che rischiavano di finire al macero ma che adesso possono essere offerte ai consumatori nei centri commerciali e nei mercati anche il sabato e la domenica”.

È quanto afferma il presidente della Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi nel commentare positivamente la decisione del governo di tutelare un settore come quello florovivaistico che conta in Toscana oltre 3500 imprese e migliaia di lavoratori.

“Lo sblocco delle vendite nel fine settimana delle stelle di Natale salva anche ciclamini e tutte le altre tipologie di piante in vaso e di fiori recisi” spiega Filippi nel ringraziare “i ministri Bellanova e Speranza e il presidente Conte che hanno risposto alle richieste di Coldiretti per un comparto che ha già pagato una perdita media in regione di oltre il 59,5% del fatturato dell’emergenza Covid con i limiti a matrimoni,

