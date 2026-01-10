sabato, 10 Gennaio , 26

Sinner, mini ‘mistero’ a Seul: entra in campo in ritardo. Poi fa giocare un bambino con Alcaraz

(Adnkronos) - Piccolo 'mistero' a Seul per Jannik...

Taxi, sciopero 13 gennaio: “A difesa del servizio pubblico, contro multinazionali private”

(Adnkronos) - Sciopero nazionale dei taxi martedì 13...

Omicidio Reiner, dubbi sulla capacità mentale del figlio accusato dell’omicidio dei genitori

(Adnkronos) - Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori,...

Groenlandia, dura risposta a Trump: “Non vogliamo essere americani”

(Adnkronos) - "Non vogliamo essere americani". La Groenlandia...

Governo, Schlein: no Lega su Mercosur smonta favoletta Meloni, destra è divisa su tutto

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 gen. (askanews) – “Una favoletta usata per coprire le spaccature nel governo. Mezz’ora dopo l’approvazione del Mercosur, la Lega è uscita per dire che non voterà la ratifica in Parlamento. Sono molto divisi su tutto: dalla politica estera alla manovra. Il tentativo di raccontarsi che vanno d’amore e d’accordo non è più credibile”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, sulla stabilità del Governo Meloni rivendicata dalla premier come valore in piu’ nazionale assicurato dalla alleanza di centrodestra da lei guidata, con Salvini e Tajani

“È incredibile – afferma Schlein a Repubblica sulla conferenza stampa 2026 di Giorgia Meloni- come in tre ore di risposte ai giornalisti non sia riuscita a dire una sola parola sulla questione sociale, sulle maggiori preoccupazioni degli italiani che sono la sanità pubblica e il caro vita. Niente sulla scuola. Ha fatto un lungo elenco di “faremo” che sembra arrivata ieri. Eppure prometteva di abolire le accise e le ha aumentate. Di ridurre l’età pensionabile e l’ha allungata. Di ridurre le tasse e sono al massimo da dieci anni. Davanti a una tale incoerenza toccherà a noi costruire un’Italia più giusta”.

Quanto al dato del record di occupazione in Italia rivendicato dalla Premier “lei – accusa Schlein- manipola: usa solo quelli che le piacciono”, così come “mente”: tacendo sul crollo in Italia del potere di acquisto di retribuzioni, salari, pensioni.

