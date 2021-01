Governo, Zingaretti “No alle condotte da irresponsabili”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna fare presto. Abbiamo molte cose da fare per gli italiani. Il Pd intende superare le conflittualità all’interno della maggioranza e un clima di incertezza che può arrecare danni all’azione di governo e alle condizioni di vita del Paese. La crisi in un momento di emergenza verrebbe vissuta come un gioco di potere, lontano dagli interessi dell’Italia».

E’ il pensiero del segretario Dem Nicola Zingaretti in una intervista dal Corriere della Sera.

“Si va avanti se il governo fa le cose. Se si ferma, la bicicletta cade» “Da mesi alla luce del sole, con iniziativa politica unitaria – ricorda Zingaretti – sollecitiamo una ripartenza della nostra coalizione che dopo la fase positiva dell’emergenza deve saper affrontare con maggiore unità,

