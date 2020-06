Governo, Zingaretti “Risolvere dossier che attendono da troppo tempo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo sta vincendo la sfida del contenimento del coronavirus, sta vincendo la sua sfida in Europa, sta dimostrando di avere pazienza e capacità di ascolto nel Paese. Ci sono ora alcuni dossier che sono aperti da troppo tempo e che il governo avrebbe la necessità di risolvere”. Lo scrive su Facebook il leader del Pd Nicola Zingaretti.

“Penso al Mes senza condizionalità: sono convinto che questa opzione rappresenti una leva straordinaria per il rafforzamento della nostra sanità – prosegue il segretario dem -. Penso al futuro dell’Ilva, da troppo tempo incerto, che, come ha recentemente ribadito il vicepresidente esecutivo della Commissione europea,

