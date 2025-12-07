domenica, 7 Dicembre , 25

Artigiano in Fiera, inaugurata l’area della Regione Marche

(Adnkronos) - È stata ufficialmente inaugurata oggi l’area...

Roma-Cagliari oggi, il match in diretta

(Adnkronos) - Roma e Cagliari in campo oggi...

Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”

(Adnkronos) - E' "davvero vicino" un accordo per...

Lega, fonti: partito agirà contro Calenda per accuse soldi da Russia. E lui replica: “Traditori della Patria”

(Adnkronos) - La Lega "chiamerà Calenda a rispondere...
gp-abu-dhabi,-norris-rischia-grosso:-il-sorpasso-e-‘sospetto’
Gp Abu Dhabi, Norris rischia grosso: il sorpasso è ‘sospetto’

Gp Abu Dhabi, Norris rischia grosso: il sorpasso è ‘sospetto’

DALL'ITALIA E DAL MONDOGp Abu Dhabi, Norris rischia grosso: il sorpasso è 'sospetto'
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Lando Norris ‘graziato’ nel Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, leader iridato e destinato a diventare campione del mondo, non subisce provvedimenti per una manovra a dir poco sospetta nel 24esimo giro. Norris, reduce dal pit-stop, deve superare la Red Bull del giapponese Yuki Tsunoda, compagno di squadra di Max Verstappen. Norris attacca il nipponico e lo supera portando almeno 2 ruote della monoposto fuori dai limiti della pista. Un’eventuale penalità complicherebbe molto la giornata di Norris, che con un quarto posto finale perderebbe il Mondiale in caso di vittoria di Verstappen. Gli steward esaminano l’episodio e adottano provvedimenti: 5” di penalità, ma per Tsunoda… 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.