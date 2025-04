gp-arabia-saudita,-oggi-le-qualifiche:-orario-e-dove-vederle-in-tv

(Adnkronos) – La Ferrari torna in pista per il Gp dell’Arabia Saudita. Oggi, sabato 19 aprile, a Gedda vanno in scena le qualifiche del quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono a caccia delle McLaren di Oscars Piastri e Lando Norris, fin qui dominatori delle classifiche Costruttori e Piloti, e devono difendersi dalla Mercedes di George Russell e dalla Red Bull di Max Verstappen.

Le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita andranno in scena oggi, sabato 19 aprile, alle ore 19. Le qualifiche, così come il Gp e tutto il Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.