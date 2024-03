Gp Arabia Saudita, orari Sky e Tv8: prove libere, qualifiche e gara

(Adnkronos) –

Via al weekend del Gp di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Da oggi, in diretta tv e streaming, prove libere sul tracciato di Gedda in vista delle qualifiche in programma domani e della gara che si correrà sabato, con la Red Bull – tanto per cambiare – come favorita.

Il campione del mondo Max Verstappen ha aperto la stagione dominando il Gp del Bahrain davanti al compagno di squadra, Sergio Perez. In Arabia Saudita, la Ferrari è chiamata a confermare i progressi mostrati a Sakhir, dove Carlos Sainz ha chiuso al terzo posto e Charles Leclerc è arrivato quarto.



Lo spagnolo ha iniziato il weekend saudita con un malessere che gli ha impedito di partecipare alle attività media nel paddock. La Ferrari, però, ha fornito news rassicuranti sulle sue condizioni. Leclerc, nel punto con i cronisti, ha archiviato i problemi ai freni accusati in Bahrain: a Gedda, ha detto, il ferrarista si aspetta una SF-24 più gestibile.

Il weekend si apre oggi con le prime due sessioni di prove libere. Sky trasmetterà tutto il fine settimane su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Il Gp d’Arabia Saudita sarà disponibile sull’app Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili in chiaro in differita su TV8.

Giovedì 7 marzo



Prove libere 1: ore 14:30;

Prove libere 2: 18;

Venerdì 8 marzo



Prove libere 3: ore 14:30

Qualifiche: 18. (differita alle 22 su TV8)

Sabato 9 marzo

Gara: ore 18 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW). In differita su TV8 alle 21.