gp-arabia-saudita,-piastri-vince-con-mclaren-e-leclerc-terzo:-ferrari-sul-podio

(Adnkronos) –

Oscar Piastri vince il Gp dell’Arabia Saudita, Charles Leclerc è terzo con la Ferrari, per la prima volta sul podio nel Mondiale 2025. Il pilota della McLaren trionfa a Gedda, oggi 20 aprile, nel quinto appuntamento dell’anno. L’australiano, al terzo successo stagionale e al quinto della carriera, precede la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la Ferrari del monegasco Leclerc, che festeggia il primo podio della stagione.

Piastri, nuovo leader del Mondiale, non sbaglia nulla nella gara interpretata alla perfezione. L’australiano costringe Verstappen all’errore in partenza: l’olandese, scattato dalla pole position, deve usare la via di fuga per mantenere il primato. La penalizzazione di 5” condiziona la gara dell’iridato e permette al pilota della McLaren di prendere il largo dopo il primo pit-stop della giornata.

Promosso a pieni voti anche Leclerc, che cambia passo dopo la sosta ai box. Il pilota del Cavallino pennella gli ultimi 20 giri con le gomme dure. Il monegasco passa di prepotenza la Mercedes di George Russell e nel finale resiste al ritorno di Lando Norris, che chiude la gara al quarto posto. Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, non si sposta rispetto alla posizione di partenza: l’inglese è settimo, dietro alle Mercedes di Russell e Kimi Antonelli. Il Mondiale continua negli Stati Uniti con il Gp di Miami in programma il 4 maggio.