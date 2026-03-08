domenica, 8 Marzo , 26

Gp Australia, trionfo Russell e doppietta Mercedes davanti alle Ferrari
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gp Australia, trionfo Russell e doppietta Mercedes davanti alle Ferrari

(Adnkronos) – George Russell trionfa nel Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. La Mercedes fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Kimi Antonelli oggi domenica 8 marzo. La Ferrari chiude al terzo e quarto posto con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che insidiano le Frecce d’Argento nella prima metà del Gp e poi non riescono a colmare il gap. Russell, al sesto successo della carriera, sfrutta la superiorità del suo motore in una giornata in cui il muretto azzecca la strategia. La Ferrari, invece, si complica la vita con una tattica a dir poco ‘rivedibile’.  

 

L’avvio di gara è scoppiettante, con un’eccellente partenza di Leclerc che brucia le Mercedes e si prende il primo posto. Il monegasco e Russell si scambiano a ripetizione la leadership prima della svolta. La Red Bull di Isack Hadjar si rompe, entra la Virtual Safety Car: la Mercedes richiama i suoi piloti per il cambio gomme, la Ferrari non lo fa. Russell e Antonelli rientrano in pista con gomme dure dopo l’unica sosta e cambiano passo. 

“Uno di noi doveva fermarsi”, dice Hamilton al muretto. E ha ragione. Quando le Ferrari rientrano ai box, il copione è già scritto: le Mercedes scappano, le Ferrari inseguono a distanza senza possibilità di ricucire il gap. Russell e Antonelli gestiscono le gomme dure per oltre 40 giri e chiudono in parata festeggiando la doppietta. La Ferrari si deve accontentare del terzo e quarto posto: la rossa appare l’unica monoposto in grado di impensierire le Frecce d’Argento.  

