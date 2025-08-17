domenica, 17 Agosto , 25

MotoGp, in Austria vince Marc Marquez: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

Israele: “20enne palestinese morta a Pisa aveva la leucemia”

Madonna ‘stregata’ da Siena: “Un sogno, non credevo esistesse un posto così”

New York, sparatoria in ristorante a Brooklyn: 3 morti e otto feriti

Gp Austria, dominio Marc Marquez davanti ad Aldeguer. Disastro Bagnaia

Marc Marquez vince anche il Gp d’Austria. Oggi, domenica 17 agosto, lo spagnolo della Ducati ha centrato il nono successo stagionale, il primo della carriera sul circuito austriaco, davanti ad Aldeguer (al secondo podio in top class, miglior risultato in carriera) e Bezzecchi (che partiva dalla pole position). Quarto Acosta, poi Bastianini, Mir, Binder e Bagnaia. Gara disastrosa per ‘Pecco’, ottavo dopo un’altra giornata anonima. Caduta e ritiro per Jorge Martin, il pilota spagnolo dell’Aprilia è stato portato al centro medico per dei controlli. 

1. Marc Marquez (Ducati) 

2. Fermin Aldeguer (Ducati) 

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) 

4. Pedro Acosta (KTM) 

5. Enea Bastianini (KTM) 

6. Joan Mir (Honda) 

7. Brad Binder (KTM) 

8. Francesco Bagnaia (Ducati) 

9. Raul Fernandez (Aprilia) 

10. Alex Marquez (Ducati) 

11. Franco Morbidelli (Ducati) 

12. Johann Zarco (Honda) 

13. Luca Marini (Honda) 

14. Ai Ogura (Aprilia) 

15. Fabio Quartararo (Yamaha) 

16. Alex Rins (Yamaha) 

17. Miguel Oliveira (Yamaha) 

18. Jack Miller (Yamaha) 

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

Rit. Jorge Martin (Aprilia) 

