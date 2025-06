Gp Austria, incidente Antonelli-Verstappen e penalità per Kimi – Video

(Adnkronos) – Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 di oggi, domenica 29 giugno, si è aperto con un colpo di scena. Dopo la partenza, Kimi Antonelli ha perso il controllo della sua Mercedes in curva 3, centrando e buttando fuori pista un incolpevole Max Verstappen. L’incidente ha costretto i due piloti al ritiro e potrebbe rivelarsi pesante per la stagione: in ottica classifica piloti per l’olandese, sempre più lontano dal duo Piastri-Norris, e in ottica classifca costruttori per la Mercedes, superata dalla Ferrari.

Antonelli, partito dalla nona posizione, ha spiegato così la situazione a Sky Sport dopo aver ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia da scontare a Silverstone: “Non ho frenato troppo tardi, però quando sono andato a pinzare ho bloccato il posteriore e da lì è successo il disastro. Dopo ho dovuto evitare Liam e ho iniziato a bloccare l’anteriore, senza riuscire a fermarlo. Peccato, mi dispiace per il team, ma soprattutto per Max. Non c’entrava niente”.

Verstappen ha replicato così: “Io vado d’accordo con Kimi e nessuno fa queste cose apposta. In quel momento non mi ero accorto di cosa fosse successo, avevo solo sentito il colpo. È stata soltanto sfortuna. Il Mondiale? Credo che sia già molto lontano e non lo guardo più”.