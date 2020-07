La strategia migliore per i 71 giri del Gran Premio d’Austria sulla carta è a una sosta, con primo stint su P Zero Red soft per 24-28 giri, poi P Zero White hard fino al traguardo. In alternativa, una tattica molto simile vede il primo stint su P Zero Yellow medium per 27-32 giri, poi hard. Tra le due strategie non c’è grossa differenza sul tempo totale di gara, ma quest’ultima offre una maggiore flessibilità.

Un’altra strategia a una sosta vede la C4 soft per 30-34 giri nella prima parte di gara, poi medium fino al traguardo. Una strategia a due soste è possibile,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo GP Austria. Isola “In gara tutte le mescole posso essere utili” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento