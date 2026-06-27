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Gp Austria, Russell in pole davanti a Leclerc. Poi Hamilton e Antonelli
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Gp Austria, Russell in pole davanti a Leclerc. Poi Hamilton e Antonelli

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(Adnkronos) –
George Russell centra la pole position nel Gp d’Austria oggi, sabato 27 giugno. Sul circuito del Red Bull Ring l’inglese, al volante della Mercedes, gira in 1’06″113 precedendo le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’06″349) e del connazionale Lewis Hamilton (1’06″408). Quarto posto e seconda fila per uno sfortunato Kimi Antonelli (1’06″414): il pilota emiliano della Mercedes è costretto ad alzare il piede dall’acceleratore nel giro decisivo per la pole perché l’olandese della Red Bull Max Verstappen va a muro e i commissari di gara espongono le bandiere gialle. Quinto tempo proprio per Verstappen (1’06″475) che si lascia alle spalle le due McLaren dell’inglese Lando Norris (1’06″502) e dell’australiano Oscar Piastri (1’06″511).  

Ecco la griglia di partenza del Gp d’Austria:  

1. George Russell (Mercedes)
 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 

4. Kimi Antonelli (Mercedes) 

5. Max Verstappen (Red Bull) 

6. Lando Norris (McLaren) 

7. Oscar Piastri (McLaren) 

8. Isack Hadjar (Red Bull) 

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

11. Pierre Gasly (Alpine) 

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 

13. Oliver Bearman (Haas) 

14. Nico Hulkenberg (Audi) 

15. Esteban Oconi (Haas) 

16. Franco Colapinto (Alpine) 

17. Carlos Sainz (Williams) 

18. Alexander Albon (Williams) 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 

22. Lance Stroll (Aston Martin) 

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