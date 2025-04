Gp Bahrain, Piastri trionfa con McLaren e Ferrari giù dal podio

(Adnkronos) –

Oscar Piastri vince il Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota australiano della McLaren, al secondo successo stagionale e al quarto della carriera, trionfa partendo dalla pole position. Piastri precede la Mercedes del britannico George Russell e la McLaren del compagno di squadra, Lando Norris. La Ferrari finisce fuori dal podio, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto.

La gara, lineare per la prima metà, si accende al 32esimo giro con l’ingresso della safety car che congela il Gp per circa 4 tornate. La fuga di Piastri, padrone della situazione, viene neutralizzata. La Ferrari, come tutti i team di vertice, richiama i propri piloti per la sosta.

Leclerc rientra ai box con la terza posizione in tasca e con la concreta possibilità di attaccare. Il team, però, lo rimanda in pista con gomme dure. Stessa scelta anche per Hamilton, che si lamenta subito: “Queste gomme fanno schifo”. Davanti, le McLaren scelgono gomme medie, mentre Russell usa pneumatici morbidi per l’ultima porzione di gara.

Quando la safety car esce di scena, Piastri riprende il largo e nel giro di 5 passaggi accumula oltre 2 secondi di margine su Russell. Leclerc, invece, nel 42esimo dei 57 giri in programma si ritrova Norris negli specchietti. Il ferrarista respinge il primo deciso attacco nel 46esimo giro e continua a guidare in difesa: la McLaren rimane incollata. Nel 49esimo passaggio, Norris cerca un varco alla curva 4: Leclerc chiude la porta all’esterno con le maniere forti. Norris ci riprova nel 53esimo giro e stavolta passa, la Ferrari si arrende. Piastri passeggia verso la bandiera a scacchi, Russell si prende la seconda piazza nonostante qualche scricchiolio sulla Mercedes.