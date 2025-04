gp-bahrain,-pole-piastri-con-mclaren-e-ferrari-insegue:-leclerc-terzo,-hamilton-solo-nono

(Adnkronos) –

L’australiano Oscar Piastri in pole position nel Gp del Bahrain con la McLaren. Piastri, alla seconda pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 12 aprile 2025 fa segnare il miglior tempo in 1’29”841. L’australiano in prima fila sarà affiancato dalla Mercedes del britannico George Russell, secondo in 1’30”009. Terzo tempo per il monegasco Charles Leclerc (1’30”175), che apre la seconda fila con la Ferrari. Delude l’altra rossa di Lewis Hamilton, soltanto nono (1’30”772).

La vera sorpresa di giornata però è Lando Norris: il leader del Mondiale fa flop con la McLaren (1’30”267) è partirà soltanto sesto dietro alla Mercedes di Kimi Antonelli, quarto in 1’30”213, e all’Alpine di Pierre Gasly, quinto in 1’30”216. Settima posizione in griglia per Max Verstappen: l’olandese, al volante della Red Bull campione del mondo, ferma il cronometro su 1’30”423 e prenderà il via dalla quarta fila con la Williams di Carlos Sainz (1’30”680). In quinta fila, Hamilton sarà affiancato dalla Red Bull del giapponese Yuki Tsunoda, autore del decimo crono (1’31”303).

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Carlos Sainz (Williams)

9. Lewis Hamilton (Ferrari)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Jack Doohan (Alpine)

12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Oliver Bearman (Haas)