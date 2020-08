GP Belgio, Isola “Lavoro concentrato su valutazione gomme soft”

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas su Mercedes è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, ma Red Bull e Max Verstappen nel pomeriggio hanno migliorato di sette decimi il tempo di Bottas nelle FP1. In entrambe le sessioni di prove libere è stata utilizzata la mescola P Zero Red soft per stabilire il miglior tempo. Le temperature sono state fresche tutto il giorno, con qualche goccia di pioggia, anche se non durante le sessioni di Formula 1. Queste condizioni di fresco e umido, tipiche di Spa, dovrebbero permanere per il resto del weekend. Durante le prove libere sono state utilizzate tutte e tre le mescole P Zero e ciascuna di esse può svolgere un ruolo importante nella strategia di gara di domenica.

