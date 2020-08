GP Belgio. Isola “Team pianificheranno attentamente le strategie”

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Per i 44 giri del Gran Premio del Belgio la strategia ottimale è sulla carta quella ad una sosta, ma come al solito la tattica in Belgio sarà fortemente influenzata dal tempo. A parte la possibilità di pioggia, data all’80%, anche le temperature ambiente e della pista avranno un ruolo. La strategia teoricamente più veloce è partire con il pneumatico soft per 18 giri e poi completare la gara con la medium. Anche l’esatto contrario può funzionare. La seconda più veloce è sempre ad una sosta, con primo stint su soft per 16 giri, poi hard per 28 giri,

