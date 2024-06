gp-canada,-disastro-ferrari-nelle-qualifiche.-russell-in-pole-con-mercedes

(Adnkronos) –

Disastro Ferrari nelle qualifiche del Gp del Canada, in programma domani a Montreal. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati eliminati nel Q2 e nella gara partiranno oltre la decima posizione. Leclerc è il primo degli esclusi dal Q3 con l’undicesimo tempo, subito seguito dallo spagnolo Sainz.

La pole position va a George Russell. L’inglese della Mercedes gira in 1’12″00 con lo stesso tempo dell’olandese della Red Bull Max Verstappen che partirà dalla seconda piazza per aver fatto il tempo dopo Russell. Terzo crono per l’inglese della McLaren Lando Norris (1’12″021) che si lascia alle spalle il compagno di squadra l’australiano Oscar Piastri (1’12″103) e l’altro aussie Daniel Ricciardo (1’12″178) con la Racing Bulls e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’12″228). Fuori in Q2 le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc 11° e dello spagnolo Carlos Sainz 12°.