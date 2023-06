Gp Canada F1, griglia stravolta a Montreal

Hulkenberg retrocesso in quinta posizione, Sainz undicesimo

Roma, 18 giu. (askanews) – Venticinquesima pole in carriera per Verstappen e una griglia rivoluzionata dalle penalià: Hulkenberg perde una storica prima fila e con la sua Haas viene retrocesso dal secondo al quinto posto. Dopo aver chiuso ottavo Sainz, scende all’undicesima casella in griglia con una sanzione di tre posizioni per impeding su Gasly. Così anche per Stroll, mentre Tsunoda finisce in ultima fila. Esclusi. Questa la griglia di partenza Prima fila 1) Max Verstappen (Red bull) pole in 1:25.858, 2) Fernando Alonso (Aston Martin) seconda fila 3) Lewis Hamilton (Mercedes), 4) George Russell (Mercedes) terza fila 5) Nico Hulkenberg (haas) penalità di tre posizioni, 6) Esteban Ocon (Alpine) quarta fila 7) Lando Norris (Mclaren), 8) Oscar Piastri (Mclaren) quinta fila 9) Alexander Albon (Williams), 10) Charles Leclerc (Ferrari) sesta fila 11) Carlos Sainz (Ferrari) penalità di tre posizioni, 12) Sergio Perez (Red Bull) settima fila 13) Kevin Magnussen (Haas), 14) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ottava fila – 15) Pierre Gasly (Alpine), 16) Lance Stroll (aston martin) penalità di tre posizioni nona fila 17) Nick de Vries (Alphatauri), 18) Logan Sargeant (Williams) decima fila 19) Yuki Tsunoda (Alphatauri) penalità di tre posizioni, 20) Guanyu Zhou (Alfa romeo)

continua a leggere sul sito di riferimento