domenica, 15 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l'ordine...
gp-cina,-prima-vittoria-in-carriera-di-antonelli-in-formula-1:-l’ordine-di-arrivo
Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l’ordine di arrivo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l’ordine di arrivo

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli fa la storia e vince il Gran Premio di Cina di Formula 1 oggi, domenica 15 marzo. Il pilota italiano riporta l’Italia sul gradino più alto del podio vent’anni dopo l’ultima volta, conquistando il primo Gp della carriera sul circuito di Shanghai. 

Dietro di lui, sul podio il compagno di squadra George Russell, secondo, e Lewis Hamilton. Quarto Leclerc sull’altra Ferrari.  

Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Cina di oggi, domenica 15 marzo:  

1. Andrea Kimi Antonelli
 

2. George Russell 

3. Lewis Hamilton 

4. Charles Leclerc 

5. Oliver Bearman 

6. Pierre Gasly 

7. Liam Lawson 

8. Isack Hadjar 

9. Carlos Sainz 

10. Franco Colapinto 

 

Previous article
TonyPitony svela il calendario completo del tour estivo
Next article
Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gp Cina, Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira. Cos’è successo

(Adnkronos) - Prosegue il disastroso avvio del Mondiale di Formula 1 per l'Aston Martin. Dopo le difficoltà viste in Australia nella prima gara, il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo

(Adnkronos) - Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale Infermi di Rimini nella notte, dopo che era stata già dimessa dall'ospedale. Come racconta...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: “Lo avevo promesso all’Italia”

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina oggi, domenica 15 marzo, e scrive una pagina di storia dell'Italia in Formula 1....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.