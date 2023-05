Gp Francia, super Bagnaia: pole position a Le Mans

Strappa la pole a Marquez all’ultimo guizzo. Seconda stagionale

Roma, 13 mag. (askanews) – Pecco Bagnaia si riscatta dopo un venerdì di libere non proprio entusiasmante. E’ sua la pole position a Le Mans per il Gp di Francia, seconda pole stagionale dopo quella di Austin. Il campione del mondo strappa con un guizzo nel finale strappa il miglior tempo a Marc Marquez distanziato di 58 millesimi. Terzo un ottimo Marini a completare la prima fila in griglia con la sua Ducati del team VR46 a 137 millesimi. Poi la Ktm di Miller e la Ducati Praac di Martin che assieme a Maverik Vinales completa la seconda fila. Monopolio Ducati anche in terza fila, con la Gresini di Marquez e l’altra Prama di Zarco alle spalle di Bezzecchi. Quarta fila invece per l’altra Ktm di Binder, per l’altra Aprilia di Espargaro (Il pilota Aprilia ha perso il controllo della sua moto ad altissima velocità ma si è rialzato) e per la Ktm GasGas di Augusto Fernandez, anche lui passato dal Q1. . Dopo la pioggia della notte, qualche raggio di sole e la pista si è asciugata progressivamente. Nel pomeriggio la gara sprint dalle 15:

continua a leggere sul sito di riferimento