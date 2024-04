Gp Giappone, Leclerc parte ottavo: “Più di questo non potevo fare”

Il ferrarista partirà ottavo domani a Suzuka

Roma, 6 apr. (askanews) – “Onestamente è tutto quello che si può fare in questo momento”. E’ il team radio di Charles Leclerc appena tagliato il traguardo in settima posizione in qualifica è un po’ una doccia fredda. Il monegasco a Suzuka è poi scivolato in ottava posizione che significa partenza in fondo alla quarta fila, decisamente una delusione per i fan della Ferrari dopo la doppietta rossa di Melbourne. “Non ho spiegazioni al momento – ha aggiunto – penso che anche con un secondo tentativo veloce in Q3 non avrei fatto molto meglio, ho messo tutte le mie migliori curve in quell’ultimo giro in Q3, quando faccio così di solito il tempo viene, anche perché il feeling non era così brutto, ma il livello di aderenza che mi ha dato la gomma non era abbastanza”. Come rimediare? “Stiamo lavorando – ha detto Charles – ogni team fa arrivare la gomma in temperatura in modo diverso. Non ho rimorsi, oggi non avevo di più, dobbiamo lavorare come migliorare nella preparazione delle gomme”.