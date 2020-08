Gp Gran Bretagna, Isola “Gara influenzata da safety car”

SILVERSTONE (ITALPRESS) – “Naturalmente investigheremo in modo approfondito quanto è successo ai pneumatici delle due vetture Mercedes e della McLaren di Carlos Sainz negli ultimi due giri di gara. Quello che già sappiamo per certo è che i pneumatici coinvolti in questi problemi erano molto sfruttati, con quasi 40 giri di percorrenza, alcuni dei quali sotto safety car”. Lo ha dichiarato Mario Isola, responsabile F.1 e Car Racing Pirelli dopo il Gp di Gran Bretagna disputato a Silverstone. “La gara è stata molto influenzata dalla safety car, con la seconda che ha indotto una sosta ai box per quasi tutti,

